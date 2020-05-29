Бабаев — об Ортио в «Барысе»: непонятное подписание. Он не сможет сыграть за сборную

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о переходе голкипера Йони Ортио в казахстанский «Барыс».

«Мне кажется, в ближайшую неделю «Барыс» должен назначить нового главного тренера. Не понимаю, куда они двигаются. На год подписали какого-то финского вратаря, который и за сборную Казахстана не сможет сыграть. Непонятное подписание.

С тренером тоже непонятная катавасия. Там есть люди, которые всё решат. Думаю, неделя-две, и будет новый главный тренер. Надеюсь, это будет русскоязычный специалист, который хорошо владеет информацией о казахстанском хоккее», — приводит слова Бабаева «Шайба.kz».

В сезоне-2018/2019 Йони дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, отыграв чемпионат за «Витязь». В подмосковном клубе Ортио сыграл 55 матчей, в которых одержал 24 победы при коэффициенте надёжности 2,58 и 92,1 процента отражённых бросков. Финский голкипер вошёл в историю КХЛ, отметившись заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Трактором».