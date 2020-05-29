Кутюр: в «Сан-Хосе» не привыкли проигрывать и завершать сезон таким образом

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал официальное завершение сезона для своей команды.

«Мы не привыкли проигрывать и завершать сезон таким образом. В этом нет ничего хорошего. Каждый из нас понимает, что в следующем году должен прибавить. Нынешнее межсезонье для нас получится длинным, так что будет много времени на подготовку. Мотивация должна зашкаливать. После такого сезона хочется выйти на лёд и доказать, что это всего лишь осечка.

Мне кажется, что все ребята отправились домой с мыслями, как подготовиться к следующему сезону наилучшим образом. Дуг Уилсон призвал нас прибавить, стать лучше, показать всем, что в Сан-Хосе есть очень хорошая команда. Тогда многие списали нас со счетов, махнули рукой и сказали, что время этой команды прошло, на ней можно ставить крест. Нас это только раззадорило. В этом году будет так же. Только мы сами можем изменить нынешнюю ситуацию», — приводит слова Кутюра пресс-служба НХЛ.