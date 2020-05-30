Хабаров: не считаю, что чего-то уже добился в большом хоккее

20-летний защитник «Северстали» Макар Хабаров подвёл личные итоги прошедшего сезона.
«Не считаю, что чего-то уже добился в большом хоккее, тем более что «Северсталь» не вышла в плей-офф, и командная задача не была решена. Но в личном плане порадовало то, что закрепился в КХЛ, забил первый гол в Лиге, получил вызов в олимпийскую сборную. Первый — пусть и небольшой — шаг вперёд сделан.
Почему не попал на молодёжный чемпионат мира? Подвела травма, от которой к декабрю, когда окончательно определялся состав «молодёжки» и проходил решающий сбор, полностью не восстановился. Это — «минус» прошедшего сезона, хотя работа под руководством Валерия Брагина — бесценный опыт. Валерий Николаевич — очень авторитетный и опытный специалист, даже на сборе «молодежки» все это прочувствовали», — приводит слова Хабарова Russia-Hockey.
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