Тертышный: финская площадка – оптимальный вариант для ВХЛ

Главный тренер «Челмета» Алексей Тертышный прокомментировал переход челябинского клуба на площадку финского формата.

«Нормально к этому отношусь. Неудобство состоит в том, что в разных городах, особенно в «вышке», разные коробки. Где-то большие, где-то маленькие, а где-то вообще нестандартные — это минус. Финская площадка – оптимальный вариант. Все потихоньку переходят, КХЛ уже перестраивается на «канадки» и «финки». Высшая лига тоже, наверное, к этому придёт. Удобнее, когда площадки одного формата.

На маленьких площадках всё меняется. Надо быстрее принимать решения. Время на обдумывание действий ограничено. Игра станет быстрее, повысится скорость мысли. Тренировочный процесс и игра будут строиться по-другому», — приводит слова Тертышного пресс-служба клуба.