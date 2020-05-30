Ристолайнен: меня обменяют одним из первых, если «Баффало» понадобятся изменения

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен рассказал о своём будущем в клубе. Действующее соглашение хоккеиста с «клинками» рассчитано до конца сезона-2021/2022, а его зарплата составляет $ 5,4 млн в год.
«Хочу выигрывать. Не важно, в «Сэйбрз» или в другом месте. Думаю, когда команда не достигает цели, которой является попадание в плей-офф, нужно внести изменения. Если изменения произойдут, знаю, что буду одним из первых, кого обменяют. Это часть бизнеса. Готов к чему угодно. Я действительно наслаждался временем, проведённым в «Баффало», это мой дом», – приводит слова Ристолайнена WIVB.сom.
«Клинки» выбрали Ристолайнена на драфте-2013 под общим 13-м номером. Финн провёл 493 матча в составе «Баффало» и набрал 227 (42+185) очков. В сезоне-2018/2019 хоккеист показал худший показатель полезности в лиге — «-41».
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