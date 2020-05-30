Ландер: карьера могла сложиться иначе, если бы я не попал в НХЛ так рано
Нападающий ярославского «Локомотива» Антон Ландер рассказал, почему ему не удалось заиграть в Национальной хоккейной лиге.
«Карьера в Северной Америке могла сложиться иначе, если бы я провёл больше времени в АХЛ и набрался там опыта. Сожалею, что так рано попал в НХЛ, но не жалею, что переехал в Россию. Здорово, что в «Локомотиве» играет Магнус Пяаярви, который прошёл схожий путь. Он мой хороший друг. Рад, что он находится рядом со мной», – приводит слова Ландера HockeyNews.se.
В 2009 году Ландер был выбран на драфте НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» во втором раунде под общим 40-м номером. В НХЛ за шесть сезонов в «Ойлерз» нападающий провёл 215 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».
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