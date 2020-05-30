Капитан «Колорадо»: Маккиннон должен получить «Харт Трофи»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился мнением о выступлении нападающего Натана Маккиннона в нынешнем сезоне.
«На мой взгляд, Маккиннон должен получить «Харт Трофи». Он заслужил это ещё 2 года назад, когда совершил серьёзный прорыв. Да, у Тейлора Холла был отличный сезон, он вытащил «Нью-Джерси» в плей-офф. Но то же самое сделал и Натан с «Колорадо». Он играет решающую роль в каждом матче. Если команде нужен гол, обычно именно он забивает его», – приводит слова Ландескога Sportsnet.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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