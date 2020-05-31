Кейн — об игре с Панариным: это была самая большая химия

Форварду «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал о совместной игре с россиянином Артемием Панариным. Американец и россиянин играли в одном клубе с 2015 по 2017 год.



«Когда я играл с Панариным, мне казалось, «вот как надо играть в хоккей». Это были просто два игрока, объединившие свои таланты и имеющие химию. Это не было похоже на то, что что-то было запланировано или высечено в камне. Мы просто выяснили это на ходу. Затем, после 10 или 15 игр, вы определяете места, в которые хотите попасть.

Играть с ним стало довольно естественно. Было очень весело играть с ним в хоккей все эти два года. Для меня лично это была самая большая химия, которую я, вероятно, имел с кем-то. Просто естественная, инстинктивная химия, чтобы играть в этот хоккей», — приводит слова Кейна NBC Sports.