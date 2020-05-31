Уилер — об убийстве Флойда: сердце обливается кровью от такого отношения к людям

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, уроженец Миннесоты, прокомментировал ситуацию в штате и США в целом. 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.
«Я хотел что-то сказать, но было очень трудно понять, что говорить. Мой родной город горит. Предприятия, которые работали, когда я рос, закрыты. Америка не в порядке. Когда я рос, всегда чувствовал себя защищённым от расизма. Большинство людей, с которыми я вырос, были похожи на меня. Мне не приходилось бояться, когда я останавливался на светофоре или видел полицейских. Мои дети никогда не узнают, что это за страх.
У меня сердце обливается кровью из-за того, что мы до сих пор так относимся к людям. Мы должны поддержать сообщество чернокожих и коренным образом изменить отношение руководства этой страны к проблеме расизма. Извините, это заняло так много времени, что мы можем изменить это сейчас. Жизнь Джорджа Флойда имела значение. Жизнь Ахмада Арбери имела значение. Как и любая другая жизнь, потерянная в результате этого бессмысленного насилия и расизма», – написал Уилер в «Твиттере».
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