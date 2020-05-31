НХЛ не засчитает участие в плей-ин за плей-офф для условных драфт-пиков при обменах

НХЛ уточнила трактовки по условным драфт-пикам при обменах в ситуации проведения плей-офф, в котором примут участие 24 команды.
По словам журналиста «Атлетика» Пьера Лебрюна, если сделка включала условный пик, который должен был зависеть от попадания команды в плей-офф, то им будет считаться только выход в топ-16, то есть в первый раунд. Участие клуба в серии плей-ин применительно к этим обменам не будет считаться выступлением в плей-офф.
Например, «Питтсбург Пингвинз» отдал «Миннесоте Уайлд» условный выбор в первом раунде драфта-2020 в сделке по переходу Джейсона Цукера. Условие заключалось в том, что в случае невыхода «пингвинов» в плей-офф в этом сезоне, то у клуба будет возможность оставить выбор себе, отдав «Уайлд» выбор в первом раунде на драфте-2021. Теперь эта опция может быть активирована в том случае, если «Питтсбург» проиграет «Монреаль Канадиенс» серию плей-ин.
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