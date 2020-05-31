Фирстов: в американских клубах просто лютые пьянки! Люди не контролируют себя

Нападающий «Университета Коннектикута», проспект «Миннесоты Уайлд» Владислав Фирстов рассказал об игре в студенческой лиге США.

«Игр очень мало. Хотелось бы побольше играть. Но я ссылался больше на перспективы и подготовку к НХЛ. Хочу вырасти как человек. В NCAA каждый день определённое расписание, которому нужно следовать. Если его не выполнишь, будут проблемы. Весь день расписан. В CHL люди просто играют в хоккей. Да, там больше очков наберёшь, больше голов забьёшь. Но NCAA — более перспективная лига для игрока, если хочешь играть в НХЛ.

Что нравится в колледже? В любое время дня и ночи можем выходить на лёд. Независимо от того, катается команда или нет. До ледового от общежития идти минут 15. У нас очень большой кампус, почти как город, – 18 тысяч студентов. Мы с Яном Кузнецовым один раз ходили на лёд где-то в 2:30 ночи. Парни из команды пошли отдыхать, была какая-то тусовка, а мы пошли на лёд. Покатались часик и пошли спать. Такое раза два-три было. Например, сделаешь уроки, хочется над собой поработать, а комната маленькая – над руками не поработаешь. На ледовый тоже не всегда хочется идти, но кто-нибудь подкинет, надеваешь форму и катаешься.

Мы с Яном Кузнецовым особо в клубы не ходили, потому что туда пускают с 21 года. А парни у нас проходили по Fake-ID – специальным паспортам, подтверждающим, что им 21 год. По ним спокойно проходили. У нас их не было. Чтобы их сделать, нужно заплатить 90–100 долларов. Нам предлагали сделать, но мы не стали. Проходили мимо клуба раза два-три, хотели посмотреть, стоит ли делать ID. Убедились, что там делать нечего. У нас на колледж три бара, и через них проходят около 8 тысяч студентов. Там такая тусовка! Просто адская! Как-то пришёл, посмотрел на это со стороны — там грязюка. Люди не контролируют себя – просто лютая пьянка. Мы больше с ребятами из команды собирались. Собирались у кого-нибудь после матчей, болтали, хоккей смотрели, заказывали пиццу. Сплочение такое небольшое», — сказал Фирстов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.