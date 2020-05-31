Айзерман — о влиянии паузы: теперь узнаем, кто на самом деле хочет быть хоккеистом

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман ответил на вопрос, является ли проблемой то обстоятельство, что следующий официальный матч в НХЛ его команда может провести только в январе 2021 года.
«Теперь узнаем, кто на самом деле хочет быть хоккеистом. Парни, которые хотят тренироваться, чтобы улучшить свою игру, разберутся с этим вопросом. Предоставим им для этого все возможности. Те, кто не хочет, найдут способ не делать этого. Они найдут веские причины, по которым у них не будет возможности тренироваться, поэтому большая часть ответственности лежит на мотивации игроков», – цитирует Айзермана пресс-служба НХЛ.
«Красные крылья» вошли в список из семи команд НХЛ, для которых нынешний сезон не возобновится после паузы. Ожидается, что следующий сезон в НХЛ начнётся только в январе 2021 года.
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