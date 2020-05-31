Источник: Яруллин хотел продлить контракт с «Ак Барсом» на пять лет

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, продливший контракт с казанским клубом на один сезон, претендовал на пятилетний контракт, сообщает «Спорт Бизнес Online». Зарплата хоккеиста составит около 45 млн рублей. Ранее он получал 40 млн рублей.

«Яруллин таким образом хотел показать преданность клубу, но в «Ак Барсе» не рискнули пойти на такой контракт с игроком. В клубе посчитали, что в нынешней ситуации, с кризисом, потолком зарплат и в целом непонятным будущим, подписывать такой долгосрочный контракт – огромный риск. Середину в переговорах, вроде контракта на три года, найти не удалось, поэтому продлили соглашение на один сезон», — сказано в заметке.

В минувшем сезоне 27-летний защитник в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+13» и 39 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Яруллин набрал 2 (0+2) очка при показателе «+5».