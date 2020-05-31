Ларкин — о невыходе в плей-офф: это шанс подготовиться к новому сезону в полном объёме

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин прокомментировал официальное завершение сезона для своей команды.
«Сейчас очень удачный период. У меня есть шанс восстановиться на 100%, подготовиться к следующему сезону в полном объёме. Я смогу убедиться, что нахожусь в лучшем состоянии, чем другие ребята, которые играют, выматываются и травмируются, или просто сидят дома, потому что не хотят тренироваться по тем или иным соображениям. Я рано начал работать, и хочу в полной мере воспользоваться возможностями, которые появляются у нас сейчас, чтобы приступить к занятиям, которые сделают меня сильнее, импульсивнее. Конечно, есть много негатива в том, что мы не играем. Но есть и позитивные моменты — можно очень хорошо поработать над собой», — приводит слова Ларкина пресс-служба НХЛ.
«Детройт» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Помимо «Детройта» в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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