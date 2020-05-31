КХЛ опубликовала в «Твиттере» топ-10 сейвов Ильи Сорокина в лиге
Континентальная хоккейная лига опубликовала в «Твиттере» топ-10 сейвов российского голкипера Ильи Сорокина за время его выступления в лиге.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
В 2014 году он был выбран на драфте «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером.
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