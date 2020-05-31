Пушкарёв — о дебюте в НХЛ: встал на вбрасывание с Нэслундом и подумал: «Что я тут делаю?»

Бывший нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Константин Пушкарёв вспомнил свой дебют в Национальной хоккейной лиге.

«Первый вызов в «Кингз»? Это было после игры. Мы сидели в ресторане и пили пиво. В два часа ночи ко мне подходит капитан и говорит: «Ты едешь играть в Лос-Анджелес» Я ему отвечаю: «Ты что, совсем дурак, что ли?» Подумал, что это прикол. Минут через пять набирает генеральный менеджер и говорит: «Завтра в 7 часов у тебя такси». Вот и всё.

Я особо и не понимал, что происходит. Осознал всё, когда уже вышел на лёд и увидел такой огромный стадион. Была мысль: «Что я тут вообще делаю?»

Первый матч. Играли против «Ванкувера». Я вышел в стартовом составе. Отыграл гимн, подъезжаю на точку вбрасывания, ставлю клюшку на лёд, а там написано: «Нэслунд». Посмотрел так на него: «Ничего себе». Маркус Нэслунд – это легенда мирового хоккея. Потом снова задал себе вопрос: «Что я тут вообще делаю?» Конечно, не передать тот драйв, когда на стадионе 25 тысяч человек», – приводит слова Пушкарёва «Шайба.kz».