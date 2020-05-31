Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Барыса» Шестаков: моя мечта — попасть в НХЛ.

Нападающий «Барыса» Шестаков: моя мечта — попасть в НХЛ.
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков рассказал о мечте попасть в Национальную хоккейную лигу.

«Цель на следующий сезон — это также сыграть все матчи и закончить регулярный чемпионат с плюсом показателя полезности и набрать уже в два раза больше очков, а также максимально помочь команде. От прогресса и выполнения этих задач уже будет видно будущее.

Есть ли мечта сыграть в НХЛ? Конечно есть. Всем бы хотелось поиграть с хоккеистами мирового класса в лучшей лиге мира. Эта цель немножко подстёгивает работать и двигаться вперёд», — приводит слова Шестакова Sports.kz.

Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет.

Шестаков — о возможном назначении иностранца в «Барыс»: языковой барьер никому не помогал
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020