Нападающий «Барыса» Шестаков: моя мечта — попасть в НХЛ.

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков рассказал о мечте попасть в Национальную хоккейную лигу.

«Цель на следующий сезон — это также сыграть все матчи и закончить регулярный чемпионат с плюсом показателя полезности и набрать уже в два раза больше очков, а также максимально помочь команде. От прогресса и выполнения этих задач уже будет видно будущее.

Есть ли мечта сыграть в НХЛ? Конечно есть. Всем бы хотелось поиграть с хоккеистами мирового класса в лучшей лиге мира. Эта цель немножко подстёгивает работать и двигаться вперёд», — приводит слова Шестакова Sports.kz.

Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет.