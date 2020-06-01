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Билялов: нам с Рейдеборном надо работать усердней, чтобы не уступить Мифтахову

Билялов: нам с Рейдеборном надо работать усердней, чтобы не уступить Мифтахову
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился мнением об одноклубнике и коллеге по амплуа Амире Мифтахове.

«Почему бы и нет? Мне тренеры чётко сказали, что с предсезонки всё надо начинать сначала. Конкуренция за место в составе пойдёт заново, без скидок за прошлые успехи. А Амир уже показал себя, хорошо выступил на молодёжном чемпионате мира, завоевал серебряную медаль. И в КХЛ за «Ак Барс» дебютировал, постоянно набирается опыта. Так что нам с Адамом надо работать ещё усердней, чтобы не уступить Мифтахову место в воротах», — приводят слова Билялова «Известия».

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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