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Билялов — о призе лучшему вратарю КХЛ: это награда всей команды, а не только моя

Билялов — о призе лучшему вратарю КХЛ: это награда всей команды, а не только моя
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал получение награды как лучшему вратарю регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020.

«Это не только моя награда – это награда всей команды. Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Да, формально он принадлежит мне, но на деле его установила вся команда – ребята помогали, много бросков ловили на себя, много атак соперника разрушали ещё на дальних подступах к нашим воротам. Были и неудачные матчи, которые только закаляют и помогают набраться опыта для будущих побед. Жаль, что сезон закончился так рано, но все понимали, что здоровье людей всегда должно оставаться на первом месте. Уверен, что скоро ситуация нормализуется и мы вновь вернемся на лёд, чтобы радовать болельщиков своей игрой и показывать красивый хоккей», — цитирует вратаря официальный сайт КХЛ.

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь
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