Райан Спунер принял квалификационное предложение минского «Динамо»

Нападающие минского «Динамо» Райан Спунер, Иван Дроздов и защитник Дмитрий Знахаренко приняли квалификационное предложение клуба, сообщается на официальном сайте «зубров».
«В ближайшее время начнётся процесс подписания контрактов с Иваном и Дмитрием – мы их планировали сохранить в составе и возлагаем на них в будущем определённые надежды. Дроздов – стремительно прогрессирующий нападающий, отлично проявивший себя по ходу прошлого сезона как в «Динамо», так и в плей-офф Экстралиги, где он стал лучшим бомбардиром, побив попутно рекорд Андрея Костицына для игроков до 21 года. Знахаренко давно находится в системе клуба, это опытный, надежный защитник. Его козыри – отличная физическая подготовка, он играет в силовой хоккей, который импонирует Крэйгу.
Что касается Райана Спунера, то мы находимся с ним в переговорах. Если он будет достаточно мотивирован, то, уверен, поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В любом случае, мы сохранили за собой спортивные права на этого нападающего», — сказал генеральный директор клуба Дмитрий Басков.
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