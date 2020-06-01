Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Билялов: аренда полезна для молодых ребят, её нужно прописать в регламенте КХЛ

Билялов: аренда полезна для молодых ребят, её нужно прописать в регламенте КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился мнением об аренде в Континентальной хоккейной лиге.

«На мой взгляд, в этом есть определённый смысл. Всё равно же переходы хоккеистов, не попадающих в составы своих команд, периодически происходят — нужно получать игровую практику. Мне лично отъезды в «Югру» и Ригу помогли в профессиональном плане, дали возможность почувствовать, что такое КХЛ, и заявить о себе на этом уровне.

Это полезно для молодых ребят. Но в нынешнем виде подобные переходы порождают много разговоров среди болельщиков и СМИ, в основном с негативным уклоном. Чтобы их убрать, нужно это прописать в регламенте КХЛ. Чтобы всё было прозрачно и каждый понимал, куда и на каких условиях идет хоккеист. Поэтому считаю, что аренда нужна», — приводят слова Билялова «Известия».

Билялов: нам с Рейдеборном надо работать усердней, чтобы не уступить Мифтахову
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020