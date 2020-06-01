Билялов: аренда полезна для молодых ребят, её нужно прописать в регламенте КХЛ

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился мнением об аренде в Континентальной хоккейной лиге.
«На мой взгляд, в этом есть определённый смысл. Всё равно же переходы хоккеистов, не попадающих в составы своих команд, периодически происходят — нужно получать игровую практику. Мне лично отъезды в «Югру» и Ригу помогли в профессиональном плане, дали возможность почувствовать, что такое КХЛ, и заявить о себе на этом уровне.
Это полезно для молодых ребят. Но в нынешнем виде подобные переходы порождают много разговоров среди болельщиков и СМИ, в основном с негативным уклоном. Чтобы их убрать, нужно это прописать в регламенте КХЛ. Чтобы всё было прозрачно и каждый понимал, куда и на каких условиях идет хоккеист. Поэтому считаю, что аренда нужна», — приводят слова Билялова «Известия».
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