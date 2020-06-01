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Олимпийский чемпион Каспарайтис показал, как потренировался с Овечкиным

Олимпийский чемпион Каспарайтис показал, как потренировался с Овечкиным
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис показал фото совместной тренировки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Помимо них на фото защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров, бывший игрок НХЛ и клубов КХЛ Пётр Счастливый, экс защитник сборной Беларуси Владимир Денисов, а также сын известного хоккеиста Валерия Зелепукина — Василий.

За свою карьеру Каспарайтис выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ак Барс», СКА. Золотую медаль олимпийских игр Дарюс завоевал в составе команды, в которую входили спортсмены государств — бывших республик СССР на зимних и летних Олимпийских и паралимпийских Играх 1992 года. В составе сборной России завоёвывал серебряную и бронзовую медали ОИ.

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