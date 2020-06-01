«Виннипег» подписал контракт новичка с защитником Декланом Чисхолмом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с канадским защитником Декланом Чисхолмом. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три года. Годовая зарплата Чисхолма составит $ 825 тыс. при условии игры в основной команде.
«Виннипег» выбрал Чисхолма в пятом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 150-м номером. Ранее защитник выступал в клубе Хоккейной лиги Онтарио «Питерборо Питс».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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