«Виннипег» подписал контракт новичка с защитником Декланом Чисхолмом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с канадским защитником Декланом Чисхолмом. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три года. Годовая зарплата Чисхолма составит $ 825 тыс. при условии игры в основной команде.

«Виннипег» выбрал Чисхолма в пятом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 150-м номером. Ранее защитник выступал в клубе Хоккейной лиги Онтарио «Питерборо Питс».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».