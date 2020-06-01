Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов стал главным тренером фарм-клуба «Динамо» Мн

Бывший нападающий «Питтсбурга», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Константин Кольцов назначен на пост главного тренера «Динамо-Молодечно», информирует официальный сайт клуба.

Ранее 39-летний специалист работал в тренерском штабе Горди Дуайера в минском «Динамо» (2017–2018) и возглавлял ХК «Брест» в сезоне-2018/2019.

В минувшем сезоне главным тренером «Динамо-Молодечно» являлся Дмитрий Кравченко. Под его руководством команда проиграла в полуфинале чемпионата Беларуси минской «Юности».

Кольцов в 1999 году был выбран «Питтсбург Пингвинз» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 18-м номером. В НХЛ провёл 144 игры и набрал 38 (12+26) очков.