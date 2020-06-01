Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов стал главным тренером фарм-клуба «Динамо» Мн

Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов стал главным тренером фарм-клуба «Динамо» Мн
Хоккей / Прочие 0

Бывший нападающий «Питтсбурга», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Константин Кольцов назначен на пост главного тренера «Динамо-Молодечно», информирует официальный сайт клуба.

Ранее 39-летний специалист работал в тренерском штабе Горди Дуайера в минском «Динамо» (2017–2018) и возглавлял ХК «Брест» в сезоне-2018/2019.

В минувшем сезоне главным тренером «Динамо-Молодечно» являлся Дмитрий Кравченко. Под его руководством команда проиграла в полуфинале чемпионата Беларуси минской «Юности».

Кольцов в 1999 году был выбран «Питтсбург Пингвинз» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 18-м номером. В НХЛ провёл 144 игры и набрал 38 (12+26) очков.

Константин Кольцов: в «Питтсбурге» я был как Селянне, а в России стал намного слабее
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020