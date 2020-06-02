Агент Дементьев: в США ситуация очень непростая, у всех ожидание большой беды

Хоккейный агент Алексей Дементьев выразил мнение, что протесты в США могут повлиять на решение НХЛ возобновить сезон-2019/2020.
«Только что говорил со своими друзьями из США. Все в один голос говорят, что ситуация очень непростая. Ни один из новостных каналов сегодня не сказал ни единого слова про коронавирус, у всех ожидание большой беды. Выходит так, что помимо пандемии на доигровку сезона НХЛ может повлиять непростая политическая ситуация», — написал Дементьев в «Твиттере».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Многие спортсмены поддержали протестующих против жестокости полицейских в отношении афроамериканцев.
Ожидается, что тренировочный лагерь начнётся не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа. Регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16.
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