Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крейчи: наличие такого напарника, как Пастрняк — большая удача для игроков «Бостона»

Крейчи: наличие такого напарника, как Пастрняк — большая удача для игроков «Бостона»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился мнением об игре своего одноклубника Давида Пастрняка, который вместе с Александром Овечкиным разделил награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

«Он из сезона в сезон выступает всё лучше, показывая прекрасную статистику. Но не только голы и очки его сильная сторона. Давид каждый матч играет на пределе своих возможностей и отдаёт всего себя команде. Наличие такого напарника — большая удача для каждого игрока «Бостона», — приводят слова Крейчи «Известия».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат лиги был прерван досрочно и не будет доигран. Сезон-2019/2020 будет продолжен с этапа плей-офф.

НХЛ официально подтвердила, что «Морис Трофи» поделили Овечкин и Пастрняк
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020