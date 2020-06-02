Крейчи: наличие такого напарника, как Пастрняк — большая удача для игроков «Бостона»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился мнением об игре своего одноклубника Давида Пастрняка, который вместе с Александром Овечкиным разделил награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

«Он из сезона в сезон выступает всё лучше, показывая прекрасную статистику. Но не только голы и очки его сильная сторона. Давид каждый матч играет на пределе своих возможностей и отдаёт всего себя команде. Наличие такого напарника — большая удача для каждого игрока «Бостона», — приводят слова Крейчи «Известия».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат лиги был прерван досрочно и не будет доигран. Сезон-2019/2020 будет продолжен с этапа плей-офф.