«Даллас» подписал двухлетний контракт новичка со шведским форвардом Карлстрёмом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка со шведским нападающим Фредериком Карлстрёмом. Контракт 22-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на два года. Годовая зарплата Карлстрёма составит $ 925 тыс. при условии игры в основной команде.

«Даллас» выбрал Карлстрёма в третьем раунде драфта НХЛ-2016 под общим 90-м номером. В минувшем сезоне шведский форвард играл на родине за местный «Векшё Лейкерс» и в 51 матче набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности «+6».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».