Мессье: уже давно не видел, чтобы кто-то играл, как Панарин. Это настоящая суперзвезда

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, экс-капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Мессье высказался об игре форварда Артемия Панарина за «синерубашечников».

«Мне нравилось смотреть матчи «Рейнджерс» в этом году. Это очень интересная команда. Я уже очень давно не видел, чтобы кто-то играл, как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнёров, но и всю команду, выводит её на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды.

А ещё у них была отлично игравшая молодёжь. Это новый вратарь Игорь Шестёркин, а также Зибанеджад, который в Нью-Йорке полностью перевернул свою карьеру. У них также хороший тренер. Мне нравится Дэвид Куинн. Он заставляет их действовать ответственно, честно ведёт себя и хорошо говорит на пресс-конференциях.

Перестройка не закончена, пока ты не выиграл. Такова суровая реальность нашей игры. Дело не закончено, пока ты не выиграл. И даже в случае победы ты всё равно будешь обновляться на следующий год, чтобы победить снова. Так что слово «перестройка», пожалуй, используется слишком часто или редко, в зависимости от того, как на это смотреть. Но команды всегда перестраиваются и пытаются стать лучше», – цитирует Мессье пресс-служба НХЛ.