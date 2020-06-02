Жозеф: жечь полицейские машины и грабить магазины – это не метод борьбы с расизмом

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозеф прокомментировал ситуацию с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.



«Чувствовать и реагировать – это две разные вещи. Реакцию чаще всего контролировать проще, чем эмоции. Поэтому последние пару дней я думал о том, как нужно отреагировать, и часть меня по-прежнему разрывается, я запутался. Знаю, что моя реакция повлияет не только на меня, но и на людей вокруг.



Когда я рос, играя в хоккей, очевидно, я был частью меньшинства. Занятия спортом в детстве помогли мне стать сильнее, что позволило отмахиваться от расистских комментариев, хотя они всё ещё случаются. Печально смотреть на события, которые разворачиваются по всей Америке. Хотелось бы сказать, что произошедшее – исключительное событие, но я понимаю, что это не так. Проблема заключается в том, что все в течение длительного времени об этом знали, но для решения было сделано очень мало. Теперь людям это надоело.



Но как только всё закончится, какие действия будут предприняты? Недостаточно быть нерасистом. Нынешние события доказали это. Но насилие не является ответом и действенным способом борьбы с расизмом. Два злодеяния никогда не приведут к добру. Мне грустно видеть людей, использующих эти протесты как способ насильственного действия и разрушения городов. Городов, которые они помогли построить. Городов, которые они называют домом.



Невинные жизни подвергаются опасности, и для меня это не имеет смысла. Нам нужно сосредоточиться на решении. На том, чтобы изменить наш подход к обучению детей. Нам нужно быть антирасистами. Жечь полицейские машины, грабить магазины или предприятия, которыми управляют люди, живущие рядом с вами, – это не продуктивный или серьёзный метод борьбы с расизмом.



Смерть Джорджа Флойда неприемлема, моё сердце истекает кровью за него и его семью. Предполагаю, он хотел, чтобы мы боролись за лучший мир. Давайте руководствоваться любовью и требовать изменений все вместе как человеческий род. Единственный способ выбраться – пройти через это», – написал Жозеф в «Инстаграме».

Тэйвз — о протестах в США: белые люди должны открыть глаза и сердца