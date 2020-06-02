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Строльман — о продолжении сезона: если будут умершие от вируса, кто ответит за это?

Строльман — о продолжении сезона: если будут умершие от вируса, кто ответит за это?
Хоккей / НХЛ 0

Шведский защитник «Флориды Пантерз» Антон Строльман критически оценил планы Национальной хоккейной лиги доиграть сезон нынешним летом, организовав расширенный плей-офф из 24 команд.

«Стоит ли оно того? Есть очень много углов зрения на эту проблему. Я знаю, что все хотят вернуть хоккей, но безопасность должна быть на первом месте. Мне немного тревожно, я не стану это отрицать. Большинство хоккеистов молоды и здоровы, но есть и игроки вроде меня, у которых есть проблемы со здоровьем. Я не знаю, как мой организм отреагирует на этот коронавирус, если я им заражусь.

Было бы ужасно, если бы мы полетели в один из этих городов-хабов и кто-то из рабочих стадиона, например, получил заболевание. Там ведь много людей, которые должны присутствовать и выполнять какую-либо работу. Если будут умершие от вируса, кто ответит за это? И хочу ли я быть частью этого? Речь идёт о безопасности всех. Какую цену мы за всё это заплатим? Я не уверен, что это правильно», — приводит слова 33-летнего Строльмана The Athletic.

Отметим, что Строльману была диагностирована бронхоэктазия — заболевание, которое разрушает бронхиальную стенку и препятствует удалению слизи из лёгких посредством кашля. В настоящее время он находится в Швеции и не планирует в ближайший месяц возвращаться в Северную Америку.

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