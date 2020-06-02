Директор «Автомобилиста»: у Голышева в этом году нет опции выхода из контракта

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал появившуюся информацию о возможном отъезде нападающего Анатолия Голышева в «Нью-Йорк Айлендерс».
«У Анатолия Голышева действующий контракт с «Автомобилистом». Объясню, какая здесь ситуация. В прошлом году мы продлили с ним контракт на четыре года, но с опцией у игрока, что после двух первых сезонов он сможет попробовать свои силы в НХЛ. Так что ещё сезон он должен отыграть в «Автомобилисте», а уже потом может уехать.
То бишь в межсезонье 2021 года у него есть возможность, если у игрока будет такое желание, попробовать свои силы за океаном. В ближайшем сезоне мы на него рассчитываем в нашем клубе. В этом году опции выхода из контракта у Анатолия нет», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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