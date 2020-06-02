СКА подписал новый контракт с нападающим Швецом-Роговым. Соглашение — на два сезона
Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Артёмом Швецом-Роговым, сообщается на официальном сайте «армейского» клуба. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
25-летний Швец-Роговой перешёл в СКА в ходе предыдущего регулярного чемпионата в результате обмена с «Витязем». В минувшем сезоне форвард суммарно провёл 31 матч, забросив три шайбы и сделав четыре результативные передачи при общем показателе полезности «+5». В плей-офф российский форвард принял участие всего в одном матче, проведя на льду чуть больше двух минут.
Также в минувшем сезоне игрок вызывался в сборную России – в феврале Швец-Роговой сыграл три матча на шведском этапе Еврохоккейтура.
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