ФХР разработала методические рекомендации по возвращению к тренировкам после перерыва

Федерация хоккея России разработала методические рекомендации по возвращению к тренировкам после перерыва.
«Во многих регионах России поэтапно снимаются ограничения, а это значит, что уже совсем скоро многие спортсмены возобновят тренировочный процесс. После долгого периода без активных тренировок главное – правильно возобновить их без ущерба для здоровья.
С этой целью специалистами Федерации хоккея России были разработаны методические рекомендации «10 правил возвращения к тренировочным занятиям после перерыва». В их создании приняли участие экспертная группа ФХР, в состав которой вошли высококвалифицированные тренеры, спортивные врачи и психологи.
В методических рекомендациях даны профессиональные практические советы, как правильно приступить к регулярным тренировочным занятиям и качественно организовать тренировочный процесс после долгой вынужденной паузы для хоккеистов возрастных групп «5-7 лет», «8-10 лет» и «11-16 лет». Определены первоочередные задачи для тренера в этот период. При разработке использованы методики НППХ «Красная Машина» при поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель», — сказано в пресс-релизе ФХР.
- 2 июня 2020
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