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Премьер-министр Канады: наши города хотят принять плей-офф, но решать медикам

Премьер-министр Канады: наши города хотят принять плей-офф, но решать медикам
Хоккей / НХЛ 0

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поделился своим мнением о решении возобновить сезон Национальной хоккейной лиги.

«Мы в курсе, что канадские города заинтересованы в проведении матчей НХЛ, но мы должны быть уверены в безопасности наших сообществ и наших граждан. Я знаю, что сейчас проходят переговоры между представителями министерства здравоохранения Канады и НХЛ, но пока рано говорить о том, какое решение примут медики. Всё будет зависеть от их мнения», — цитирует чиновника TSN.

Напомним, на проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги претендуют десять городов. В число претендентов, из которых выберут всего два города, вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

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