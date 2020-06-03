Плющев — о словах Задорова: бурный поток сознания. Не удивлюсь, если были соавторы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал высказывания защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, жёстко оценившего реакцию в России на проблемы в США.
«Меня удивила болезненная реакция защитника „Колорадо“ Никиты Задорова на в общем-то справедливые замечания в наших СМИ относительно того, что некоторые легионеры НХЛ готовы всё прощать Америке и при этом всему учить Россию. Задорова критика задела по-живому — судя по тому бурному потоку сознания, который я вчера прочитал.
Думаю, это было самое большое сочинение в жизни молодого защитника. Сочинение во многом американское — там была водка, почти был медведь, но пока не было балалайки. Не удивлюсь, если у автора были соавторы.
Напомню классическую русскую пословицу: „Не плюй в колодец — пригодится воды напиться“. И те наши хоккейные журналисты, которые будут звонить в Нью-Йорки с Денверами и провоцировать наших не всегда зрелых хоккеистов на разговоры о политике, должны эту пословицу своим собеседникам постоянно повторять. Для них это будет самый главный и самый полезный урок политологии», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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