Форвард Заграпан, который мог перейти в рижское «Динамо», остался в Словакии

Нападающий Марек Заграпан продлил контракт с «Попрадом», сообщается на официальном сайте словацкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в рижском «Динамо».

33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб «Попрад», выступающий в Высшей лиге Словакии. В прошлом сезоне форвард в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативные передачи. Опытный форвард являлся ассистентом капитана команды.



С 2009 по 2011 год словак выступал в Континентальной хоккейной лиге: один сезон выступал за череповецкую «Северсталь», а затем — за ханты-мансийскую «Югру». В 2010 году хоккеист принял участие в чемпионате мира.