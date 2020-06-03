Форвард Заграпан, который мог перейти в рижское «Динамо», остался в Словакии
Нападающий Марек Заграпан продлил контракт с «Попрадом», сообщается на официальном сайте словацкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в рижском «Динамо».
33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб «Попрад», выступающий в Высшей лиге Словакии. В прошлом сезоне форвард в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативные передачи. Опытный форвард являлся ассистентом капитана команды.
С 2009 по 2011 год словак выступал в Континентальной хоккейной лиге: один сезон выступал за череповецкую «Северсталь», а затем — за ханты-мансийскую «Югру». В 2010 году хоккеист принял участие в чемпионате мира.
Экс-форвард «Северстали» и «Югры» Марек Заграпан может перейти в рижское «Динамо»
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