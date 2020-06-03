Жена Яшкина — об убийстве Флойда полицейским в США: не спала ночь, перед глазами это видео

Жена нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, певица Нади Джаскин, высказалась об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в США и о последовавших за этим в стране массовых беспорядках.
«Black lives matter. В поддержку акции протеста в США. Я не проживаю в США, но меня очень задела эта история. После просмотра видео, где полицейский убил мужчину, который подозревался в том, что он расплатился фальшивой купюрой 20 $, я не спала ночь. Перед глазами было это видео. Мне казалось, я сама могу выйти протестовать на улицу от злости…
Но когда я увидела, что творят многие люди, воспользовавшись протестом, меня это повергло в шок. Они бьют всех подряд на улице, грабят, поджигают чужое имущество. Погибли люди. Это уже не про протест, это уже кто-то воспользовался ситуацией и творит беспредел. Что тоже ужасно.
Моё мнение такое, что полиция, зная накалённую ситуацию в стране, должна была в первый же день публично арестовать полицейского «до выяснения обстоятельств». Но они это сделали, когда народ было не остановить. Очень всё сложно, но убийство это убийство. Независимо от цвета кожи. И он должен понести наказание.
Я прожила в США шесть лет, для меня обе страны уже близки, в США много друзей, в том числе чёрных. И мне не всё равно, что происходит у нас и у них. Но то, что сделал этот недочеловек, вывернет любого здорового человека любой страны и национальности. Тот парень даже ничего не сделал и не сопротивлялся. А тот на глазах у людей его убил хладнокровно. Это просто очень жестоко!» — написала Нади в «Инстаграме».
- 3 июня 2020
-
11:50
-
11:15
-
11:06
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
00:58
-
00:43
-
00:18
- 2 июня 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:57
-
22:31
-
21:59
-
21:28
-
20:58
-
20:31
-
20:07
-
19:47
-
19:39
-
19:21
-
19:07
-
18:41
-
18:23
-
17:59
-
17:36
-
17:20
-
16:45
-
16:36
-
16:20
-
16:05
-
15:40