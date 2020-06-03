Плющев: Панарин начинает понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить жизни ещё рановато

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отсутствие реакции со стороны Артемия Панарина и Ильи Брызгалова на беспорядки в США.

«В этом плане радует Артемий Панарин. Он постарше и начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни ещё рановато. Для этого нужны знания, опыт, понимание различных культур. Мне нравится, что Панарин не попал в ту ловушку, в которую так легко угодил Задоров.

Илья — самый опытный, а потому изящнее всех спрыгнул с темы. Рад за Брызгалова, симпатизирую ему ещё с тех времён, когда 23 года назад в составе сборной России на первых юношеских Олимпийских играх мы вместе выиграли золото. Илья — типичный вратарь, он всегда на своей волне. И он многого добился в своей хоккейной карьере. Думаю, сейчас ему необходимо найти себя в жизни после хоккея. Как только найдёт, веселые интервью исчезнут», — цитирует Плющева Russia-Hockey.