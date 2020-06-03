Полуэктов — о дебюте в КХЛ: в коридоре Крикунов спросил, какого я года рождения

Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов вспомнил дебютный матч в КХЛ за «Барыс».

«Если брать официальную игру КХЛ, то это был для меня выездной матч со СКА в 2012 году. Главным тренером тогда у нас был Владимир Крикунов. Мы тогда как-то пересеклись с ним в коридоре, и он спросил меня, какого я года рождения. Когда узнал, что 1992-го, то сказал, что я ему нужен. В тот момент подходил по возрасту к регламенту.

Молодой вратарь в КХЛ тогда должен был быть в амуниции на играх, тем самым лига стимулировала подключение молодёжи. Вышел на замену, когда мы уже уступали, а в итоге проиграли то ли 3:7, то ли 4:7, а я пропустил три или четыре гола. Тогда это были для меня какие-то невероятные эмоции», — цитирует Полуэктова «Шайба.kz».