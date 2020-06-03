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Перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в КХЛ

Перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус заявил, что перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в КХЛ.

«Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев поставил задачу, чтобы в течение трёх лет „Металлург“ вышел в КХЛ. Сейчас ведётся огромная работа по ремонту старой, намоленной арены в Новокузнецке. И к сентябрю строители обещают сдать её.

Мы прекрасно понимаем, что оставить такой город без большого хоккея нельзя. Следующий шаг — создание, по большому счёту, обновлённой команды. И в то же время надо думать и о развитии детско-юношеской хоккейной школы.

Сейчас нам надо создать команду и завершить реконструкцию дворца. И если мы эти задачи решим, то будет ставиться задача выхода в плей-офф чемпионата ВХЛ. А ведь в прошлом сезоне, к слову, наша команда даже не играла в плей-офф турнира. И когда весной следующего года мы подведём итоги выступления «Металлурга», то тогда уже можно думать о выходе в КХЛ», — цитирует Мяуса РИА «Новости».

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