Министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус заявил, что перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в КХЛ.
«Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев поставил задачу, чтобы в течение трёх лет „Металлург“ вышел в КХЛ. Сейчас ведётся огромная работа по ремонту старой, намоленной арены в Новокузнецке. И к сентябрю строители обещают сдать её.
Мы прекрасно понимаем, что оставить такой город без большого хоккея нельзя. Следующий шаг — создание, по большому счёту, обновлённой команды. И в то же время надо думать и о развитии детско-юношеской хоккейной школы.
Сейчас нам надо создать команду и завершить реконструкцию дворца. И если мы эти задачи решим, то будет ставиться задача выхода в плей-офф чемпионата ВХЛ. А ведь в прошлом сезоне, к слову, наша команда даже не играла в плей-офф турнира. И когда весной следующего года мы подведём итоги выступления «Металлурга», то тогда уже можно думать о выходе в КХЛ», — цитирует Мяуса РИА «Новости».
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