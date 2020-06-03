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Чехович: не нравится, что в «Автомобилисте» совсем не доверяют молодёжи

Чехович: не нравится, что в «Автомобилисте» совсем не доверяют молодёжи
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович рассказал об отношении к «Автомобилисту».

«На полном серьёзе я обожаю Екатеринбург! Многие хотят уехать отсюда, я же, наоборот, каждое лето хочу приехать сюда. Наш Екатеринбург стал безумно красивым, обустроенным. Сейчас появились электросамокаты. Чувствуешь себя как в Европе. Конечно, есть и плохие стороны, например дороги.

«Автомобилист» собрал очень сильную команду. С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо. Мне не нравится, что молодёжи совсем не доверяют. В «Автомобилисте» очень много сильных молодых ребят. Сейчас все разъезжаются из-за того, что им не дают шанса. Но команда при этом сильная. Думаю, им по силам взять Кубок Гагарина», — цитирует игрока Overtime.life.

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