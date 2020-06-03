Источник: ЦСКА готов вернуть Капризова и Сорокина только на полноценный сезон

Нападающий Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин смогут вернуться в ЦСКА только при случае, если проведут в «армейском» клубе весь сезон-2020/2021, сообщает «Спорт Бизнес Online».

«Объясняется это тем, что клуб рассчитывает на игроков в Кубке Гагарина. Если же хоккеисты заключат контракты с клубами НХЛ и покинут расположение «армейцев» посреди сезона, они пропустят плей-офф в России. В случае возвращения Сорокина «армейцы» могут расторгнуть контракт со шведским вратарём Ларсом Юханссоном, который зарабатывает 72 млн рублей за сезон.

Легионеру придётся заплатить компенсацию в 25% от контракта, но при этом Сорокину клуб может дать аналогичный контракт, что не отразится на зарплатной ведомости. В минувшем сезоне Сорокин получал 90 млн рублей. При этом другой вратарь — Александр Шарыченков — точно останется в клубе», — говорится в статье.