Источник: ЦСКА готов вернуть Капризова и Сорокина только на полноценный сезон

Нападающий Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин смогут вернуться в ЦСКА только при случае, если проведут в «армейском» клубе весь сезон-2020/2021, сообщает «Спорт Бизнес Online».
«Объясняется это тем, что клуб рассчитывает на игроков в Кубке Гагарина. Если же хоккеисты заключат контракты с клубами НХЛ и покинут расположение «армейцев» посреди сезона, они пропустят плей-офф в России. В случае возвращения Сорокина «армейцы» могут расторгнуть контракт со шведским вратарём Ларсом Юханссоном, который зарабатывает 72 млн рублей за сезон.
Легионеру придётся заплатить компенсацию в 25% от контракта, но при этом Сорокину клуб может дать аналогичный контракт, что не отразится на зарплатной ведомости. В минувшем сезоне Сорокин получал 90 млн рублей. При этом другой вратарь — Александр Шарыченков — точно останется в клубе», — говорится в статье.
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