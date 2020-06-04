«Магнитка» обменяла Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил об обмене с «Авангардом». В омский клуб отправились защитник Алексей Береглазов и форвард Илья Каблуков, в обратном направлении проследовал нападающий Тейлор Бек.

«Мы выменяли из «Авангарда» нападающего Тейлора Бека, а в обратном направлении последовали защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков. Кроме того, мы получили от омичей денежную компенсацию, а контракт с Беком перезаключён на новых условиях. Срок соглашения – два года», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

32-летний Каблуков в минувшем сезоне выступал за СКА. В 48 матчах регулярки сделал три результативные передачи при показателе полезности "+5" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.

26-летний Береглазов в минувшем сезоне провёл за «Магнитку» в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф защитник не отметился результативными действиями при показателе «-4».