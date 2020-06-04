Шипачёв: будь у меня возможность, сократил бы предсезонку до трёх недель

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о проведении матчей КХЛ без зрителей.

«Когда мы заканчивали сезон игрой со «Спартаком», было непривычно и неудобно без зрителей. Мы же играем для них. Из-за пандемии не получается радовать болельщиков, поэтому будет здорово начать сезон даже без болельщиков.

Два месяца был в Череповце. Бегал на даче, гулял, катался на велосипеде. На льду особо не катаюсь летом, потому что будет ещё очень много времени. Перед сезоном ещё накатаюсь. Будь у меня возможность, сократил бы предсезонку до трёх недель. Потом в играх хоккеист добирает форму. Мне кажется, что предсезонка длиною в 1,5 месяца — это очень много», — сказал Шипачёв в эфире программы «Континентальный вечер» на телеканале «Матч ТВ».