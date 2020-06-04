Типпетт: первое, что приходит в голову о «Чикаго», — это их чемпионское прошлое

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился ожиданиями от встречи с «Чикаго Блэкхоукс» на предварительном этапе плей-офф.

«Посмотрите на «Чикаго». Их чемпионское прошлое — это первое, что приходит в голову. У них есть Тэйвз, Кейн, Кит. Это игроки элитного уровня. К ним надо относиться с уважением, с уважением к их заслугам и достижениям. Нам надо как следует подготовиться к тому, что нас ждёт, и я надеюсь, у нас это получится. Также стоит хорошо изучить «Чикаго», понять, что ещё мы должны знать перед этой серией.

Мы знаем игроков, но нужно оценить их состояние, их форму. Надо убедиться, что они готовы сразу включиться в игру, потому что в этом случае значимость первой игры будет очень высока. Времени на раскачку не будет. Мы говорили с игроками и тренерами, как подготовить команду. Нам стоит сначала убедиться, что у нас всё в порядке, и только потом обратить внимание на других. Нам нужно сконцентрироваться на том, что приносит нам успех. … Мы подготовимся», — приводит слова Типпетта пресс-служба НХЛ.