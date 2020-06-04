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Хартикайнен: в «Салавате» мне полностью выплатили зарплату, с бонусами тоже всё в порядке

Хартикайнен: в «Салавате» мне полностью выплатили зарплату, с бонусами тоже всё в порядке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал слухи о его желании покинуть Уфу из-за финансовых проблем в клубе.

«Слышал о дурацких статьях и что якобы могу перейти в другую команду из-за задержек зарплаты. Просто невероятно, что кто-то считает, что могу даже подумать о смене клуба по причине небольшой задержки по выплате зарплаты. Сейчас мне полностью выплатили зарплату. С бонусами тоже всё в порядке.

Всё, что нужно в жизни, у меня давно есть, поэтому даже небольшие задержки по одной-двум зарплатам не изменят жизнь. Знаю «Салават Юлаев» как отличного работодателя, выступаю в Уфе много лет, всегда доверял и доверяю тому, что нам говорят в клубе. И мнение об этом не изменилось», — сказал Хартикайнен «Чемпионату».

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