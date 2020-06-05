Алиса Знарок – о ситуации в США: картина очень неприятная и страшная

Алиса Знарок, девушка российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и дочь главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка, в «инстаграм-сториз» рассказала о нестабильной обстановке в США.

«Очень много вопросов поступает по США и обстановке в стране сейчас – она не хорошая. К сожалению, помимо мирных демонстраций, шествий и протестов, люди начинают пользоваться этой ситуацией и возникают беспорядки – грабят магазины и рестораны, крушат всё на своём пути. Очень много людей приезжает из других штатов в Нью-Йорк (США) и просто всё на своём пути рушат. Картина очень-очень неприятная и страшная и, к сожалению, она очень много внимания забирает от основной проблемы и за что люди борятся, то, что не часто показывают по новостям. Но ситуация очень неприятная.

Мы живём в Коннектикуте (США) – здесь были просто демонстрации и шествия, всё было очень мирно, без каких-либо погромов, но вообще в Нью-Йорке всё очень страшно», — сказала Алиса Знарок.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 25 мая, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.