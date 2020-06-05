Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. В тренерский штаб специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.
Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.
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