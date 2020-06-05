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Ласьков: в «Магнитке» понимали, с кем в СКА собираются расставаться

Ласьков: в «Магнитке» понимали, с кем в СКА собираются расставаться
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал переход в команду экс-форвардов СКА Сергея Плотникова и Максима Карпова.

«Проанализировав новый жёсткий потолок зарплат, примерный состав и возможности СКА, мы понимали, с кем они собираются расставаться. Сергея мы хотели видеть у себя в команде. Нам нравятся его игровые качества, он жёсткий и мастеровитый нападающий, лидер по натуре.

Разумеется, все трансферы мы обсуждаем и согласовываем с нашим главным тренером Ильёй Петровичем Воробьёвым. Это взаимосвязанные факторы. Воробьёв хотел видеть в команде и Максима Карпова, поэтому этот форвард теперь будет играть за «Металлург», — сказал Ласьков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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