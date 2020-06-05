Ласьков: в «Магнитке» понимали, с кем в СКА собираются расставаться

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал переход в команду экс-форвардов СКА Сергея Плотникова и Максима Карпова.
«Проанализировав новый жёсткий потолок зарплат, примерный состав и возможности СКА, мы понимали, с кем они собираются расставаться. Сергея мы хотели видеть у себя в команде. Нам нравятся его игровые качества, он жёсткий и мастеровитый нападающий, лидер по натуре.
Разумеется, все трансферы мы обсуждаем и согласовываем с нашим главным тренером Ильёй Петровичем Воробьёвым. Это взаимосвязанные факторы. Воробьёв хотел видеть в команде и Максима Карпова, поэтому этот форвард теперь будет играть за «Металлург», — сказал Ласьков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 5 июня 2020
-
17:20
-
17:15
-
16:45
-
16:17
-
16:10
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:27
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:13
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:34
-
14:12
-
14:05
-
13:53
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:17
-
12:05
-
11:58
-
11:52
-
11:45
-
11:20
-
11:00