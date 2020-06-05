«Я – баскетболист? Насмешки пропускаю мимо ушей». Большое интервью с боссом «Магнитки»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков – главный ньюсмейкер хоккейного межсезонья. Ласьков ссорился и мирился с агентом Сергея Мозякина, добавлял в чёрные списки журналистов и приносил им извинения, разгребал наследство, доставшееся ему от Геннадия Величкина. Обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у босса уральского клуба, затронув как тему селекции, так и многое другое.

Феномен Ласькова, чистка бюджета, забытая перестройка. Особенности межсезонья в «Магнитке» В КХЛ уже соскучились по сильному «Металлургу».

«Мы понимали, с кем в СКА собираются расставаться»

— Обмен с «Авангардом», в результате которого в омский клуб отправились Береглазов и Каблуков, а в обратном направлении последовал Бек, не последняя сделка с участием «Металлурга»?

— Могу сказать, что это в определённой степени продолжение того обмена с «Амуром» и СКА, основной частью которого стал пополнивший наши ряды нападающий Сергей Плотников. Думаю, усиление команды ещё будет.

— Первая часть обмена, о которой вы упомянули, получилась ещё более мощной.

— Посмотрите, что порой творится в НХЛ, там тоже бывают такие обмены.

— Вы довольны столь крупной сделкой?

— Да, в целом нас всё устроило. Бек у нас пошёл на понижение зарплаты. Хочу также сказать, что мы довольны подписанием соглашения с финским форвардом Юхо Ламмикко. С его агентом (Арифом Хайредином. – Прим. «Чемпионата») было очень приятно работать, мы сразу нашли взаимопонимание. Ламмикко хорошо знаком с другим нашим новичком – Харри Песоненом. Они оба выигрывали чемпионат мира со сборной Финляндии в 2019 году.

— Плотникова вы вели давно?

— Проанализировав новый жёсткий потолок зарплат, примерный состав и возможности СКА, мы понимали, с кем они собираются расставаться. Сергея мы хотели видеть у себя в команде. Нам нравятся его игровые качества, он жёсткий и мастеровитый нападающий, лидер по натуре.

— В нём был лично заинтересован тренерский штаб?

— Разумеется, все трансферы мы обсуждаем и согласовываем с нашим главным тренером Ильёй Петровичем Воробьёвым. Это взаимосвязанные факторы. Воробьёв хотел видеть в команде и Максима Карпова, поэтому этот форвард теперь будет играть за «Металлург».

— В результате сделки вы потеряли права на отлично себя зарекомендовавшего на молодёжном чемпионате мира защитника Егору Замулу, а также отдали молодого форварда Егора Спиридонова.

— У Егора Замулы этот и ещё два сезона контракта в Северной Америке. Лучший защитник молодёжного чемпионата мира на дороге не валяется. Я разговаривал с Егором, он чётко дал понять, что настроен играть и доказывать за океаном. Так что просто права на него погоды не сделают. Спиридонов – неплохой талантливый парень. Всё-таки если он будет играть за «СКА-Неву», то это немножко серьёзнее, чем «Зауралье». Пусть парень развивается. Это касается и Савелия Ольшанского, который теперь будет получать своё игровое время в «Амуре». Смысл мариновать пацанов?

— Логично, смысла нет.

— Тот же Илья Авраменко, парень 1998 года рождения. Неплохой форвард, целеустремлённый. Но мы отдали ему в руки права, поблагодарили и пожелали удачи на новом месте.

Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур» Сергей Плотников перебрался в Магнитогорск, где в скором времени окажутся и Илья Каблуков с Максимом Карповым.

«Перестройка – это замена понимания в команде, более профессиональное отношение игроков к своим обязанностям»

— Вратаря Артёма Загидулина, судя по всему, в «Металлурге» не ждать?

— Думаю, что нет. Мы ему всё объяснили, но он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ. Ждали от него ответа два месяца. Значит, человек так для себя решил.

— Будете искать вратаря-иностранца?

— Не факт. Кроме того, нам нужен хороший центральный нападающий в топ-6. У нас есть Нестрашил, ищем ещё человека. Также мы планируем подписать форварда Игоря Швырёва, но это игрок в третье-четвёртое звено. У нас собирается очень неплохая команда.

— Будет ли играть в Магнитогорске форвард «Виннипега» Андрей Чибисов?

— Мы надеемся его увидеть в нашей команде.

— Многие говорят, что не видят у «Магнитки» обещанной перестройки.

— У нас немного разное понимание этой самой перестройки. Перестройка – это прежде всего замена понимания в команде, более профессиональное отношение игроков к своим обязанностям. Молодёжь, могу заверить, у нас есть: Дорофеев, Рожков, Коробкин, младшие Антипин и Платонов. Есть и более молодые игроки. Пусть пробиваются, доказывают! В моё время, кстати, они бы уже не считались молодыми (смеётся).

— Какие новости по Архипу Неколенко и Ивану Верещагину?

— Неколенко мы отправили контракт, с ним всё хорошо, он остаётся. Верещагину тоже отправлено соглашение, он в раздумьях.

— Деннис Расмуссен покидает команду?

— Вопрос по нему открыт.

«Хочется, чтобы Мозякин достойно выглядел в следующем сезоне»

— Многие вас хвалят, есть и те, кто критикует. Как вы на всё это реагируете?

— У всех бывает, что человек может сорваться, дать волю эмоциям. Я никого не хотел и не собираюсь обижать, а всю разумную критику в свой адрес стараюсь воспринимать адекватно и делать для себя выводы. Ещё раз прошу извинить меня всех, на ком, что называется, сорвался по рабоче-крестьянски. Я теперь понимаю, что в хоккее у прессы повышенное внимание к менеджерам, постепенно перестраиваюсь.

Ласьков извинился перед журналистом за фразу «хочется поймать и дать втык»

— Не обижаетесь даже на людей, которые подкалывают вас? Дескать, баскетболист какой-то пришёл.

— Бог им судья. Если бы эти люди сами чего-нибудь в жизни добились, то я бы их выслушал. А так подобные насмешки пропускаю мимо ушей. Тем более что хоккей для меня далеко не чужой вид спорта, я его тоже очень люблю. В молодости я занимался и хоккеем, и баскетболом. Но, учитывая размер формы, выбрал баскетбол (смеётся).

— Давайте вспомним про переговоры с Сергеем Мозякиным. Почему они получились такими тяжёлыми?

— Знаете, скорее, тут было нагнетание атмосферы. Сергей изначально дал понять, что он хочет остаться в Магнитогорске. Конечно, агент хотел создать лучшие условия, такова его работа. Но впереди нас ждёт жёсткий потолок зарплат, да и 39 лет – это серьёзно для спортсмена. Хочется, чтобы Серёга достойно выглядел в следующем сезоне. В том числе для этого подбирались звенья, мы продумывали направления комплектации, всё тщательно обдумывали.

— Мозякин теперь не самый высокооплачиваемый игрок в КХЛ, да и в «Магнитке» есть люди, которые будут получать больше него. Обиды не ждёте?

— Никаких обид не будет, ребята не комплексуют в этом плане. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне Мозякин-старший наконец-то сыграет с Мозякиным-младшим.

Сергей Мозякин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— А вот эпоха Евгения Бирюкова в Магнитогорске закончена…

— Защита была нашей ахиллесовой пятой. Нам нужно было перекраивать всю нашу защитную линию. Видите, мы предложили новые условия для Егора Яковлева – он согласился. В свою очередь Виктор Антипин решил сменить команду и не пошёл на предложенные нами условия. У Вити есть семейные вопросы, у них с женой недавно родился ребёнок. Желаю им успехов и удачи Виктору в СКА.

— Какого-то сожаления об уходе Антипина, Бирюкова, Пивцакина, Матушкина у вас нет?

— Понимаете, хоккей – это профессиональный вид спорта. Это профессия. Бывает, что люди меняют обстановку, у кого-то серьёзный возраст, может ещё что-то произойти. Такова жизнь и таков спорт, нужно оставаться профессионалом до конца, а перемены неизбежны.

«У Воробьёва контракт уменьшен практически на 30%»

— Вы умещаетесь в жёсткий потолок зарплат в 900 млн руб. на следующий год?

— Да, мы оставили нужную сумму как раз на вратаря и центрального нападающего для топ-6. Считаю правильным решением оставить жёсткий потолок в 900 млн руб. Это позволило выравнять уровень селекции в топ-клубах, сильных игроков стали подписывать и остальные команды. Чемпионат теперь должен стать интереснее.

— Проведена тяжёлая работа по комплектации состава.

— Мы её продолжаем проводить, работы ещё хватает. Очень большую работу проделываем не только мы, но и СКА, ЦСКА, другие команды. Самое главное, что теперь у ребят-хоккеистов есть понимание, что нужно жить в новых реалиях. Кто получал небольшие контракты, тот так и будет их получать. Игрокам низших звеньев не будут переплачивать. В целом ситуация на рынке выравнялась.

— Тренерский штаб у «Металлурга» тоже сильно изменился.

— Да, в нём появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации.

«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге» Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.

«С Величкиным никаких претензий и обид друг к другу не имеем»

— Какие у вас отношения в бывшим вице-президентом «Магнитки» Геннадием Величкиным?

— Мы давно не виделись, но у нас с ним нормальные отношения. Никаких претензий и обид мы друг к другу не имеем. Геннадия Ивановича я хорошо знал ещё со времён своей работы на комбинате. Помню, как они меня поздравляли с юбилеем, дарили форму «Магнитки». На 55-лет мне подарили майку Сергея Мозякина, в которой он набрал тысячное очко в отечественных чемпионатах. Она у меня сейчас дома висит. Мы хорошо друг друга знаем и с Максимом Грицаем, который работал в клубе исполнительным директором.

— Расскажите о планах команды на межсезонье.

— Мы согласовываем традиционный мемориал Ромазана, который должен начаться 11 августа. Потом примем участие в турнире, на котором сыграют обладатели Кубка Гагарина, он состоится в Казани. Перед Ромазаном у нас матч в Челябинске с «Трактором».

— Где «Металлург» проведёт сборы?

— Сейчас строим специальную спортивную площадку на улице. С песком, с беговой дорожкой, недалеко от нашей арены. Рядом спортивный зал, тренажёры, лёд. Всё как положено. Созданы все условия.

— За границу в этом году не полетите?

— Планировали слетать в Карловы Вары, но мировая ситуация с пандемией непонятная, решили не рисковать. Не полетим и в Гармиш-Партенкирхен. Там в последнее время были большие замечания по состоянию льда. Поэтому весь комплекс работы разработан в Магнитогорске. Тем более у нас запускается третий лёд. У нас своя арена, детский дворец и новая разминочная площадка канадского формата.